Eigenaren ChipSoft in top allerrijkste Nederlanders

De twee eigenaren van softwarebedrijf ChipSoft behoren tot de allerrijkste mensen van Nederland. Financieel magazine Quote schat het vermogen van Gerrit Mulder en zijn zoon Hans op 900 miljoen euro. Daarmee staan ze op plaats 55 van de Quote 500 van rijkste Nederlanders. Hun vermogen is het afgelopen jaar met 15 procent gestegen.

© vokri / Getty Images / iStock

Quote berekent elk jaar wie de 500 rijkste Nederlanders zijn. Uit de jaarresultaten van de epd-leverancier blijkt dat het bedrijf tussen 2019 en 2022 in totaal 200 miljoen winst heeft gemaakt. Ook kwam Quote erachter dat ChipSoft in het laatst bekende gecombineerde boekjaar 2021/2022 een dividend van 222 miljoen euro heeft uitgekeerd aan Gerrit en Hans Mulder.

Beleggingen in vastgoed en whiskey

“Die 900 miljoen is een optelsom van de geschatte waarde van ChipSoft, dividenduitkeringen, vastgoedbezit en eerdere beleggingen”, zegt de chef van Quote500, Tim Jansen, in een toelichting. Zo kocht ChipSoft de afgelopen jaren buitenlands vastgoed en nam het een belang in een whiskybeleggingsplatform.

Een vaak gehanteerde vuistregel in de financiële wereld is dat bij een overname van een bedrijf vaak vijf à acht keer de nettowinst wordt betaald. De epd-leverancier boekte over de twee laatst bekende jaren een nettowinst van 120 miljoen euro, ofwel 60 miljoen euro per jaar. Dat zou een waardering van 300 tot 480 miljoen euro betekenen.

ChipSoft enorm winstgevend

“Mocht echter iemand ChipSoft overnemen, dan is een fors hoger bedrag heel goed mogelijk”, aldus Jansen. “We zien bij Quote ook flink hogere multiples voorbijkomen. ChipSoft is enorm winstgevend, heeft een ijzersterke balans en dito marktpositie. Het zou niet onlogisch zijn als een koper bereid is nog dieper in de buidel te tasten.”

Voor zover bekend zijn alle aandelen van ChipSoft in handen van Gerrit (80) en Hans Mulder (59). De jaarcijfers over 2023 zijn nog niet gepubliceerd. Desgevraagd wilden de Mulders tegen Quote geen commentaar geven op de berekening van hun vermogen.

Dochter Freddy Heineken het rijkst

De Mulders zijn rijker dan bijvoorbeeld Pieter Zwart (mede-eigenaar winkelketen Coolblue, 600 miljoen euro), Roelant Prins van fintech-bedrijf Adyen (490 miljoen euro), vastgoed-icoon Cor van Zadelhoff (440 miljoen) en autocoureur Max Verstappen (210 miljoen). De rijkste Nederlander is Charlene de Carvalho-Heineken, enig kind van wijlen bierbrouwer Freddy Heineken. Quote schat haar vermogen op 12,1 miljard euro.