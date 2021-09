Einde aanwijzing Thuiszorg Olympia

De inspectie gezondheidszorg en jeugd heeft de aanwijzing voor Thuiszorg Olympia in Eindhoven beëindigd. Olympia heeft volgens de inspectie het afgelopen half jaar de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd.

Dossiers

Eind februari 2021 legde de inspectie een aanwijzing op aan Thuiszorg Olympia. Het bestuur had te weinig inzicht in de bekwaamheid van zzp’ers. Dossiers waren verouderd en inspraak van cliënten in hun zorgplan was niet duidelijk.

Aanwijzing

Dit was niet de eerste keer dat de Thuiszorgorganisatie een aanwijzing kreeg. Ook eind 2019 constateerde de inspectie dat Olympia niet voldeed aan de normen van goede en veilige zorg.

Cliënten

Olympia voldoet nu aan de normen uit de aanwijzing, oordeelt de inspectie. De thuiszorgorganisatie legt de wensen van cliënten vast in het cliëntendossier, bijvoorbeeld op welk tijdstip zij geholpen willen worden. Verder staat Olympia open voor de reacties van cliënten over de ervaren kwaliteit van zorg.

Bekwaam

Zorgverleners schrijven bijna alle zorg die zij geven op in het zorgdossier. Olympia houdt de bevoegd- en bekwaamheden van de zorgverleners op peil. Ook heeft de thuiszorgorganisatie zicht op hoe de wijkverpleegkundige verbeteringen uitvoert in de zorgverlening.

Toekomst

Om alle veranderingen helemaal door te voeren en vast te houden is nog meer tijd nodig, maar de inspectie vertrouwt erop dat Olympia dat komende maanden gaat doen.