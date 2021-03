Opnieuw aanwijzing Thuiszorg Olympia in Eindhoven

De IGJ heeft Thuiszorg Olympia in Eindhoven opnieuw een aanwijzing gegeven. Ook in 2019 legde de inspectie het bedrijf een aanwijzing op, die een half jaar geleden werd beëindigd. Maar drie maanden later zag de IGJ opnieuw een reeks tekortkomingen.

“Er zijn risico’s voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg”, stelt de IGJ. Zo heeft het bestuur geen inzicht in de bekwaamheden van de zzp’ers die zorg leveren voor Olympia. Zorgverleners gebruiken beschermingsmateriaal voor corona verkeerd en kregen hiervoor ook geen instructies of training. Dossiers zijn verouderd of onvolledig. Inspraak van cliënten in hun zorgplan is niet duidelijk.

Gebrek aan controle

Verdere tekortkomingen zijn: de wijkverpleegkundigen die Olympia heeft ingeschakeld “werken niet aan het bevorderen van de kwaliteit van de zorg” en er is gebrek aan controlemechanismen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg. Daardoor zijn risico’s niet in beeld. Bovendien heeft Olympia geen systeem om verbeteringen te vast te houden en om te leren van incidenten.

Olympia krijgt tot en met augustus de tijd om deze tekortkomingen op te lossen.