Eis: twee jaar cel en tbs voor fataal afgelopen aanval huisartsenpost

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Utrecht twee jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 31-jarige Nadia El H. Zij stak op 11 september vorig jaar in de wachtkamer van een huisartsenpost in het Sint-Antoniusziekenhuis in Nieuwegein op een paar mensen in.

Haar aanval was in eerste instantie gericht op een vrouw in een rolstoel, die opstond en wegvluchtte. De vrouw kwam kort daarna ten val en overleed na een uitvoerige reanimatiepoging aan een zogeheten ruiterembolie, een losgeschoten bloedstolsel dat de slagaderen blokkeert, met fataal gevolg.

Crisisdienst kwam niet in actie

De verdachte was zelf bij de huisartsenpost terechtgekomen na een interventie van de politie en ambulancepersoneel bij haar woning in Zeist. De vrouw had daar met een hamer ruiten ingeslagen en geprobeerd brand te stichten, vermoedelijk in een poging zichzelf van het leven te beroven. Omdat de crisisdienst niet in actie wilde komen, bracht de ambulance haar naar de huisartsenpost. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt deze gang van zaken.

Aantoonbare fouten

De nabestaanden van de overleden vrouw (53) hebben er geen goed woord voor over. “De Staat heeft gefaald”, tekende een van haar dochters in een slachtofferverklaring op. “Ze hebben letterlijk een psychopaat in dezelfde kamer als mijn moeder geplaatst. Mijn moeder is vermoord door een aaneenschakeling van aantoonbare fouten.”

Zakmes

El H. lag in de wachtkamer van de huisartsenpost onder een deken op een bank, toen de vrouw in de rolstoel werd binnengebracht, begeleid door een zoon en een dochter. Na enige tijd haalde El H. een zakmes uit haar tas en begon om zich heen te steken. De zoon van de vrouw in de rolstoel en een toegesnelde beveiliger raakten gewond aan een hand.

Doorslaggevende rol

De vraag is of de aanval van El H. tot de dood van de vrouw in de rolstoel heeft geleid. Het OM meent van wel. Van opzet is geen sprake, maar “het handelen van El H. heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij het overlijden”, aldus de officier van justitie.

Verward gedrag

Volgens deskundigen verkeert El H. onafgebroken in een psychotische toestand. Ook op de zitting van de rechtbank vertoonde zij verward gedrag. Zij probeerde de rechtbank er onder meer van te overtuigen dat zij op de huid wordt gezeten door de ‘Mocro Maffia’.

Falen hulpdiensten

Ook El H.’s advocaat was fel op het “falen van de hulpdiensten”. Zij vindt dat haar cliënt “veel te lang aan haar lot is overgelaten”.

De rechtbank doet uitspraak op 18 oktober. (ANP)