Elver koopt grond aan voor nieuwbouw

Samen met bouwpartner KlaassenGroep ontwikkelt Elver de vervangende nieuwbouw, die voorziet in drie wooneenheden met maximaal twee woonlagen. “We ervaren dat er vraag is naar deze manier van wonen waarbij het groepswonen centraal staat”, zegt bestuurder Irma Harmelink. “De extra begeleiding die we kunnen bieden in combinatie met alle voorzieningen zoals een volwaardig eigen behandelcentrum is in deze regio uniek.”

Naast de plannen voor de vervangende nieuwbouw aan de Holterweg, zijn ook de bouw van drie wooneenheden in Nieuw-Wehl en plannen in Arnhem-Noord in een ver gevorderd stadium, zo laat de organisatie weten.