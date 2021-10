EMA geeft ook goedkeuring voor boosterprik coronavaccin Moderna

Interessant voor u

Nieuws Geen tweedehands medische handschoenen in Nederland gevonden In Nederland zijn geen gebruikte medische handschoenen verkocht alsof ze nieuw waren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, waar gedupeerde kopers zich zouden melden, heeft nog nooit meldingen gekregen, zegt een woordvoerder. Het is weleens gebeurd dat een levering niet voldeed, maar niet op zo'n grote schaal. Ook het Landelijk Consortium Hulpmiddelen heeft er nog nooit over gehoord, meldt het ministerie van Volksgezondheid, waar het consortium onder valt. Lees verder

Nieuws Onderzoek mondkapjesdeal met Van Lienden pas volgend jaar klaar Het onderzoek naar de mondkapjesdeal van het ministerie van Volksgezondheid met het bedrijf van Sywert van Lienden is dit jaar nog niet klaar. Het onderzoeksbureau gaat nog miljoenen documenten filteren om te kijken of ze relevant zijn voor het onderzoek naar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

Nieuws 5.331 positieve coronatests, gemiddelde loopt verder op De lijn van de corona-epidemie in Nederland gaat verder en verder omhoog. In de afgelopen zeven dagen zijn gemiddeld zo'n 5.272 mensen positief getest. Dat is het hoogste niveau sinds 27 juli, bijna drie maanden geleden. Het is de 25e achtereenvolgende dag waarop het gemiddelde stijgt. Lees verder

Nieuws Meer dan miljoen zorgverleners krijgen zorgbonus 2021 Meer dan een miljoen zorgverleners zullen de zorgbonus 2021 van 384,71 euro netto ontvangen. Dat blijkt uit de beoordeling van ingediende aanvragen door het ministerie van VWS. Lees verder