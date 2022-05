Erasmus MC boekt fors beter resultaat

Het resultaat van Erasmus MC is vorig jaar sterk gestegen, van 13 miljoen naar 46 miljoen euro. Ondanks de coronapandemie wist het Rotterdamse ziekenhuis het aantal patiënten “bovengemiddeld goed op peil te houden”, meldt het jaarverslag over 2021.

De omzet kwam uit op 2,1 miljard euro. Ook het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes, een onderdeel van Erasmus MC, droeg hieraan bij. Het Zeeuwse ziekenhuis kwam op een resultaat van 7,4 miljoen euro, tegen 4,1 miljoen in 2020.

“Het is een mooi resultaat, dat we tegelijkertijd hard nodig hebben om te investeren de komende jaren. Het draagt bij aan een gezonde en duurzame lange termijn bedrijfsvoering”, zegt financieel bestuurder Paul Boomkamp.

Cyclische verbetertrajecten

Belangrijke oorzaak van de betere resultaten is het efficiencyprogramma Slim Fit. Daar werd mee begonnen in 2020 en leverde ook vorig jaar geld op. Slim Fit is volgens de raad van toezicht noodzakelijk “om scherper aan de financiële wind te varen”. Dit project bestaat onder meer uit cyclische verbetertrajecten met betrokkenheid van sleutelfunctionarissen in huis en onder leiding van afdelingshoofden.

Met Slim Fit worden continu verschillende processen binnen Erasmus MC doorgelopen: onder meer registratie, inkoop, personele bezetting, diagnostiek, onderwijs en het gebruik van dure medicatie. Dit heeft volgens het ziekenhuis geleid “tot een meer beheerste ontwikkeling in personele en materiële kosten en een versterking van het financiële bewustzijn in de organisatie”.

Mede hierdoor kwam het segment Onderwijs en Onderzoek vorig jaar uit de rode cijfers. Wat meehielp was de verkoop van aandelen Harbour Biomed, met een waarde van 6 miljoen euro. Dit biotechbedrijf komt voort uit het Erasmus en ging in 2020 naar de beurs van Hongkong.

Polikliniek en opnames

Erasmus MC heeft 13.900 medewerkers plus 2300 bij het Admiraal de Ruyter en telt 950 medisch specialisten. Er waren eind vorig jaar 1233 bedden, 121 IC’s en 39 OK’s. Het ontving vorig jaar 660.000 mensen op de poliklinieken en er werden 31.000 patiënten opgenomen.

De nieuwe bestuursvoorzitter Stefan Sleijfer dankt Ernst Kuipers, die 21 jaar werkte bij Erasmus MC waarvan negen jaar als topman: “Hij wordt zeker gemist, maar zijn beslissing om te kiezen voor het ministerschap past bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als Erasmus MC’ers voelen en maakt ons trots.”