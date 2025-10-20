Skipr

Thema: Personeel
Erasmus MC krijgt prijs als migraine-vriendelijke werkgever

Het Erasmus MC krijgt de zogeheten Migraine Baas Award van de Hoofdpijn Alliantie. Reden hiervoor is dat het ziekenhuis zich profileert als migraine-vriendelijke werkgever.

De impact van migraine wordt onderschat, zegt de Hoofdpijn Alliantie, een samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met ernstige hoofdpijn. Het heeft volgens hen ook veel impact op de werkvloer, met beperkingen voor de carrièrekansen tot gevolg. De alliantie wil de kennis over migraine verbeteren, net als de zorg ervoor.

Initiatieven

Erasmus MC loopt voorop en verdient daarom de onderscheiding in de ogen van de alliantie. “De initiatieven die ze tot nu toe hebben geïnitieerd zijn een inspiratie voor andere werkgevers”, aldus voorzitter Guusje ter Horst. Zij reikt de award op 5 november uit aan bestuursvoorzitter Stefan Sleijfer. Het Erasmus organiseert bij die gelegenheid een symposium over migraine en stigma op de werkvloer.

