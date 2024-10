Erica Schaper nieuwe topvrouw Frisius MC

Erica Schaper wordt op 1 januari de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Frisius MC, het voormalige MC Leeuwarden dat gaat fuseren met Tjongerschans in Heerenveen. Schaper is nu bestuursvoorzitter van NHL Stenden Hogeschool.

De raad van commissarissen wil met de benoeming van Schaper de implementatie van de fusie van MCL en Tjongerschans vormgeven: “Aan de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur is het de taak om te bouwen aan een nieuwe gezamenlijke cultuur voor het fusieziekenhuis en het behouden en bewaken van de continuïteit.”

Schaper vormt vanaf januari met Patrick Vink, Jan Martin Wijnsma en Tjeerd Rijpma het vierhoofdig bestuur van Frisius MC. De laatste drie zijn nu nog de bestuurders van MCL en Tjongerschans. De raad van commissarissen hebben “bewust gekozen voor een nieuw boegbeeld voor de organisatie en tegelijk behoud van kennis en ervaring van de huidige bestuurders”.

Nieuw perspectief

Eerder begeleide Schaper fusies bij FNV, als directeur van de bond en verder bij Van Hall Larenstein en NHL Stenden Hogeschool. “De zorg is nieuw voor mij”, aldus Schaper: “Maar er is veel overlap met het onderwijs, zoals personeelstekorten en het werken met professionals.”

Schaper: “MCL en Tjongerschans zitten midden in een fusieproces. Dat betekent voor medewerkers verandering van cultuur en werken. Dat is wat mij inspireert, om samen met medewerkers een nieuw perspectief te creëren en hen daar ook een rol en verantwoordelijkheid in te geven.”