RegioPlus: Van Hijum (VWS) moet plannen Agema terugdraaien

De eerste maatregel is om zowel in 2026 als 2027 185 miljoen euro vrij te maken voor opleiden buiten het ziekenhuis. Dat kan “effectief en doelmatig” met de huidige regeling SectorplanPlus. Agema besloot om die per eind december te beëindigen.

Tweede voorstel van RegioPlus is om het budget voor regionaal arbeidsmarktbeleid niet te halveren van 20 naar 10 miljoen euro per jaar, maar overeind te houden. Daardoor kan blijven worden gewerkt aan de transformatie van werk in de regio en het zorgt er volgens Boonstra voor dat het personeelstekort “niet onnodig verder oploopt”.

Zorgtechnologie

Regioplus vindt investeringen in zorgtechnologie met name belangrijk, een van de belangrijkste maatregelen uit het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO), maar het is “geen panacee” voor het aanpakken van het personeelstekort: “Zorg en welzijn leveren is mensenwerk.”

Arbeidsmarktprogramma ontbreekt

Nu het AZWA wordt opgeschort, de TAZ-middelen zijn weggestreept (130 miljoen euro) en er 20 miljoen euro wordt gekort op regionaal arbeidsmarktbeleid, is er feitelijk geen arbeidsmarktbeleid meer dat zich richt op het opleiden van professionals buiten de ziekenhuizen, schrijft RegioPlus aan Van Hijum.

RegioPlus heeft berekend dat het beleid van Agema het tekort aan medewerkers groter heeft gemaakt door te stoppen met het arbeidsmarktprogramma van TAZ, de middelen voor regionaal arbeidsmarktbeleid te halveren en te stoppen met het Stagefonds.

Tekort van 30.000 medewerkers

Halvering van het structureel regionaal arbeidsmarktbeleid is “desastreus”, schrijft Boonstra in de brief aan Van Hijum, “met een exponentiële groei van het aantal vacatures tot gevolg”. Het tekort aan zorg- en welzijnsmedewerkers stijgt daardoor in de berekeningen mogelijk met 30.000 medewerkers extra eind dit jaar, becijferde RegioPlus.

Hierdoor “valt de bodem” volgens Boonstra onder de sector uit en staat de toegankelijkheid van zorg en welzijn op het spel. “Dit mogen we niet laten gebeuren,” schrijft hij. Boonstra nodigt de tijdelijke VWS-minister uit voor een gesprek over zijn voorstellen.