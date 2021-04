ETZ neemt afscheid van papier

De verpleegkundigen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg doen de papieren werkbriefjes in de ban. Ze gebruiken voortaan de mobiele handcomputer “Zebra” waarmee ze via de Rover-app toegang hebben tot het Elektronisch Patiënten Dossier van de patiënt.

Het ETZ is het eerste ziekenhuis in Nederland met een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van Epic dat na de testperiode doorgaat met de app Rover. De app staat op de Zebra, waarmee de verpleegkundigen eenvoudig toegang tot het EPD. Het apparaat werkt drie diensten voor het aan de oplader moet.

Aan bed

Het grootste voordeel is dat de Rover-app altijd de meest actuele informatie direct en veilig beschikbaar heeft. Verpleegkundigen kunnen het EPD aan het bed inzien en bijwerken. Dit is het einde van de papieren werkbriefjes. Het scheelt de verpleegkundigen veel tijd, en is veiliger voor de patiënten omdat de informatie altijd actueel is.

Wondfoto

Met de Zebra kunnen direct aan het bed de vitale waardes in observatielijsten worden ingevuld en werklijsttaken worden afgevinkt. “Ook een (wond)foto is met de Zebra zo gemaakt en staat direct in het EPD. Daarnaast kan het apparaat bloedproducten of de medicatie van de patiënt scannen”, stelt verpleegkundige Margot Lavrijsen.

Urologie en Covid

De verpleegafdelingen Urologie, Gastro-Intestinale Chirurgie, MDL (Maag, Darm en Lever) en de verpleegafdelingen met coronapatiënten werken sinds deze week met de Zebra’s. Het doel is dat volgend jaar alle ETZ-verpleegafdelingen werken met de Zebra’s.

Meeontwikkeld

De verpleegkundigen zelf en de ICT-afdeling van het ziekenhuis hebben meegewerkt aan de introductie, ontwikkeling en goede koppeling van de app in het EPD.

Aanvulling

Rover is geen vervanging van de vaste computer. Die blijven verpleegkundigen nodig hebben voor handelingen, zoals het inlezen van diensten, rapporteren of medicatierondes lopen.