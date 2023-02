EU: sterftecijfer kanker in Nederland hoger dan EU-gemiddelde

In Nederland overlijden volgens de Europese Commissie jaarlijks meer mensen aan kanker dan gemiddeld in de Europese Unie, al liep dat sterftecijfer in ons land tussen 2011 en 2019 met ruim een tiende terug. Het aantal nieuwe kankerpatiënten in Nederland is het op een na hoogste van de 27 landen.

Dat staat in de eerste set ‘kankerprofielen’ van alle lidstaten die het dagelijks EU-bestuur heeft laten opstellen met talloze gegevens over de ontwikkeling, preventie en de bestrijding van de ziekte in de EU. De data werden in 2019 en 2020 op verzoek van de commissie verzameld door de OESO. Volgens die organisatie stierven in 2019 267 op 100.000 inwoners van Nederland aan de ziekte, terwijl het EU-gemiddelde toen 247 bedroeg. In Nederland komen long-, borst- en darmkanker het vaakst voor.

Elke 12 seconden

Volgens Eurocommissaris Stella Kyriakides (Gezondheid), die het initiatief presenteerde in het kader van Wereldkankerdag op 4 februari, wordt elke 12 seconden ergens in Europa bij iemand een vorm van kanker vastgesteld. “Het is de tweede meest voorkomende doodsoorzaak”, zei ze. Laaggeschoolden en mensen met lagere inkomens lopen meer risico.

Nieuwe aanbevelingen

De aanpak van kanker loopt nog ver uiteen in de EU, aldus Kyriakides. Zo wordt niet overal regelmatig borstkankerscreening of onderzoek op baarmoederhalskanker aangeboden. Ze wijst erop dat door vroege opsporing, behandeling en zorg steeds meer Europeanen kanker overleven. Na de zomer zal de commissie nieuwe aanbevelingen presenteren over vaccins die kanker kunnen voorkomen, zei ze.

Verzekeringen

Volgens Kyriakides is het “onaanvaardbaar” dat kankerpatiënten soms nog decennia na remissie door hun medische geschiedenis problemen ondervinden bij het afsluiten van verzekeringen en de toegang tot financiële diensten. (ANP)