Europese alliantie tegen kanker bij kinderen breidt uit

De alliantie ‘EU CAN KIDS’ (European Alliance for a Childhood Without Cancer) die het KiTZ en het Prinses Máxima Centrum in 2021 sloten, wordt uitgebreid met nog een Europese partner. het Institut Curie uit Parijs sloot zich onlangs aan.

Het EU CAN KIDS onderzoekfonds zal jaarlijks 3 miljoen euro aan financiering ontvangen. Doel is om een beslissende impuls te geven aan het Europese kankeronderzoek voor kinderen om therapieën te ontwikkelen met minder bijwerkingen die specifiek zijn toegesneden op kinderen.

EU CAN KIDS wil nieuwe behandelmethoden in immunotherapie en doelgerichte therapie voor kinderen bevorderen en patiëntspecifieke laboratoriummodellen ontwikkelen. “Sinds de oprichting van onze alliantie zijn we 29 grensoverschrijdende onderzoeks- en infrastructuurprojecten gestart, voor een totaalbedrag van 5 miljoen euro. Door onze samenwerking konden we administratieve en financiële hindernissen overwinnen”, legt René Medema, Chief Scientific Officer van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, uit. “Samen doen we onder andere onderzoek naar nieuwe behandelingen voor kinderleukemie, onderzoeken we de oorzaken van bijzonder agressieve solide tumoren en zoeken we naar manieren om de lange-termijnbijwerkingen van kankertherapieën voor kinderen te verminderen.”