Europese lening voor Tergooi

Tergooi is het tweede algemene ziekenhuis in Nederland dat een dergelijke overeenkomst afsluit met de Bank van de Europese Unie. Samen met financiering uit eigen middelen investeert Tergooi de komende jaren 362 miljoen euro in het nieuwe ziekenhuis in Hilversum. Daar wordt vanaf 2023 alle acute, intensieve en klinische zorg van de huidige locaties van Blaricum en Hilversum geconcentreerd.

Maximaal meegewerkt

David Voetelink, lid van de raad van bestuur van Tergooi is verheugd over de totstandkoming van de lening: “Het was een mooi samenwerkingstraject van vele partijen. Naast de EIB, de ABNAMRO, de ING, de BNG bank, het Waarborgfonds voor de Zorg, heeft ook de gemeente Hilversum maximaal meegewerkt. En natuurlijk de medewerkers van Tergooi. De financiering stelt Tergooi in staat de nieuwbouwplannen af te ronden volgens haar strategische keuzen: een compact ziekenhuis in maximale verbinding met de regio.”

De Europese Investeringsbank (EIB) is een instelling voor langlopende kredietverlening van de Europese Unie, en is eigendom van de EU-lidstaten. Nederland is de op vijf na grootste aandeelhouder. In 2019 maakte de EIB 2,5 miljard euro beschikbaar voor Nederlandse projecten, waaronder in gezondheidszorg.