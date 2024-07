Ex-huisarts erkent fout aan OM in zaak over hulp bij zelfdoding

Een voormalige huisarts in Zuid-Holland heeft tegenover het Openbaar Ministerie (OM) toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt in een zaak over hulp bij zelfdoding. De huisarts schreef in juni 2022 zijn patiënt een anti-braakmiddel voor, terwijl hij volgens het OM wist dat die patiënt suïcidaal was en een zelfmoordmiddel (middel X) in huis had. De patiënt heeft zichzelf kort daarna met dat middel van het leven beroofd.