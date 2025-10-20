Skipr

Thema: Preventie
Experts missen aanpak infectieziekten in verkiezingsprogramma’s

De meeste partijen besteden in hun verkiezingsprogramma’s te weinig aandacht aan het groeiende gevaar van infectieziekten. Tot dat oordeel komt Samenwerking Infectieziekten, een collectief van medisch microbiologen, internist-infectiologen, gezondheidsfondsen en patiënten. Om hier aandacht voor te vragen, hebben ze een eigen ‘stemhulp’ opgesteld.

“Steeds meer mensen krijgen infectieziekten door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Dit aantal neemt toe door nieuwe en onbekende ziekteverwekkers en doordat meer mensen een kwetsbare gezondheid hebben”, sommen de initiatiefnemers op. Ook de antibioticaresistentie neemt toe.

GroenLinks-PvdA, PvdD en SP doen volgens Samenwerking Infectieziekten de meeste voorstellen om actie te ondernemen. “Echter: geen enkele partij pakt alle problemen en uitdagingen in voldoende mate aan”, klinkt het. Het collectief kwam bij BIJ1, CDA, DENK, JA21 en 50PLUS helemaal geen specifieke ideeën over infectieziekten tegen. (ANP)

Meer over:Volksgezondheid

