Experts: verantwoordelijkheden voor ziekenhuisverplaatste zorg naar huis onduidelijk

Beleid voor de veilige toepassing van medische technologie is bij ziekenhuisverplaatste zorg, de medisch specialistische zorg in de thuissetting, ‘nog in ontwikkeling’. Dat stellen experts op het gebied van medische technologie in een studie van het Nivel en Amsterdam UMC.

Ziekenhuizen verplaatsen, in lijn met de wens van zorgverzekeraars, steeds vaker zorg naar huis. Uit de interviewstudie blijkt dat procedures en werkwijzen verschillen tussen en binnen ziekenhuizen. Verantwoordelijkheden voor bijvoorbeeld het onderhoud zijn verschillend belegd; in sommige gevallen liggen de verantwoordelijkheden volledig bij het ziekenhuis, in andere gevallen bij een externe partij of is er een tussenvorm. Het is volgens de experts vooral belangrijk dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd en helder zijn voor alle betrokkenen.

Scholing zorgverleners

Een ander punt is het organiseren van scholing en borging van de bekwaamheid van zorgverleners, stellen de onderzoekers. Zorgpersoneel wordt steeds vaker geconfronteerd met wisselende hulpmiddelen door tekorten aan medische hulpmiddelen in de zorg. Door personeelskrapte werken zorgprofessionals vaker op verschillende locaties en afdelingen, waar de gebruikte technologie kan verschillen. Het probleem van scholing en borging van bekwaamheden speelt ook in de ziekenhuisverplaatste zorg, waar naast getrainde professionals, ook patiënten en mantelzorgers de hulpmiddelen gebruiken.

Risico’s met AI

Verder zagen experts op het gebied van medische technologie risico’s bij het gebruik van kunstmatige intelligentie, vanwege de noodzakelijke training van zorgprofessionals en de validatie van het AI-algoritme op de patiëntenpopulatie van het ziekenhuis.

Incidenten delen

Een kans om de patiëntveiligheid te verbeteren, ligt volgens de experts, in het van elkaar leren. Zo kunnen risico’s van technologieën en incidenten met medische technologie door zorgprofessionals landelijk worden gedeeld voor trendanalyse. Hierdoor kunnen ziekenhuizen meer risicogericht aan de slag.

Beleid

Ziekenhuizen hebben wel beleid ingevoerd met het convenant ‘Veilige Toepassing Medische Technologie in de medisch specialistische zorg’. Zo moeten ziekenhuizen werken aan het verminderen en beheersen van veiligheidsrisico’s voor patiënten.



Voor dit verkennende onderzoek zijn veertien experts op het gebied van medische technologie uit negen ziekenhuizen geïnterviewd: klinisch fysici en enkele leidinggevenden van de afdeling medische technologie. Het onderzoek is onderdeel van de ‘Monitor Patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg 2023-2027’, een samenwerking tussen het Nivel en Amsterdam Public Health research institute van het Amsterdam UMC. Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport