Faexit zet laatste fax uit de zorg symbolisch in het museum

Het heeft de initiatiefnemers achter Faexit – Zorgverzekeraars Nederland, RSO Nederland en VZV – zo’n drie jaar gekost om een einde te maken aan het gebruik van de fax in de zorg. De fax heeft jarenlang een belangrijke rol gespeeld in de zorg, maar met de opkomst van veilige digitale alternatieven was het tijd voor een verandering”, aldus Anil Jadoenathmisier, voorzitter van de stuurgroep van Faexit. “We zijn trots op de succesvolle afronding van het project en waarderen dat Beeld & Geluid dit stukje geschiedenis wil bewaren.”

Dat de campagne tot een einde is gekomen, wil niet zeggen dat er daadwerkelijk geen enkele zorginstelling meet faxt. Ook de regiokaart van het project is nog niet helemaal groen (en dus faxloos).