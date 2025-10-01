Farmaceut Sanofi zegt onderzocht te worden door EU over vaccins

Sanofi heeft bevestigd dat de Commissie maandag de hoofdkantoren van Sanofi in Frankrijk en Duitsland heeft bezocht in het kader van een “onderzoek naar zijn gedrag in de sector van seizoensgebonden griepvaccins”. Het bedrijf zegt zich te houden aan de relevante regels en voorschriften en werkt mee aan het onderzoek.
Mededinging
De Europese Commissie heeft zorgen dat het bedrijf mogelijk de Europese mededingingsregels heeft geschonden. Ook relevante nationale mededingingsautoriteiten zijn bij het onderzoek betrokken. (ANP)