Farmaceut uit VS bouwt miljardenfabriek voor afslankpillen in Katwijk

De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly opent in Nederland een fabriek waar geneesmiddelen worden gemaakt. Lilly, een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld, wil zich vestigen in de gemeente Katwijk. Het is de bedoeling dat in het gebied Zijlhoek-De Woerd voor 3 miljard dollar (omgerekend ruim 2,6 miljard euro) een productielocatie komt waar vijfhonderd banen ontstaan. Lilly is bekend van onder meer een nieuwe afslankpil en diabetes- en kankermedicijnen.

Het beursgenoteerde bedrijf, dat vorig jaar een omzet van 45 miljard dollar had, maakte de plannen bekend op een persconferentie in cultuurgebouw Amare in Den Haag. Daarbij waren onder anderen Lilly’s topman David Ricks en de demissionaire ministers Vincent Karremans (Economische Zaken) en Jan Anthonie Bruijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aanwezig. De Nederlandse overheid ontvangt de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly “met open armen”, zei demissionair minister Jan Anthonie Bruijn (Volksgezondheid) in het Haagse cultuurgebouw Amare, waar Lilly de bouw aankondigde. Demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken) noemde het “een van de grootste buitenlandse investeringen van de afgelopen jaren”.

Leiden Bio Science Park

De farmaceut heeft onder meer voor deze plek gekozen om de goede bereikbaarheid, met twee luchthavens in de buurt, en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt in deze regio. Ook speelt mee dat het Europese medicijnagentschap EMA in Amsterdam is gevestigd. Vlak bij de beoogde locatie van de fabriek ligt het Leiden Bio Science Park, een cluster van biotechnologische bedrijven die zich richten op medische en biofarmaceutische toepassingen. Onlangs werd bekend dat daar voor de vestiging van Galapagos juist sluiting dreigt. De biotechnoloog wil stoppen met zijn celtherapie-activiteiten.

Werkgelegenheid

De provincie Zuid-Holland, die een coördinerende en adviserende rol speelt, is blij met de werkgelegenheid die Lilly creëert. Zo zijn naar schatting 1500 arbeiders nodig voor de bouw. “De eerste stap is gezet”, zegt gedeputeerde Meindert Stolk. “Nu gaat het vervolgproces van start, met onder meer het aanvragen van de benodigde vergunningen.” De gemeente Katwijk en de Omgevingsdienst Haaglanden behandelen de vergunningaanvraag van de Amerikanen, die hopen dat de fabriek in 2030 opent.

Woningbouw

Eli Lilly, dat bijna 150 jaar bestaat en wereldwijd 50.000 werknemers telt, heeft in Europa ook productielocaties in Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië en Spanje. In Utrecht staat sinds 1976 al een filiaal van Lilly voor onderzoek, verkoop en distributie van geneesmiddelen. Voor de fabriek is zo’n vijftien hectare gereserveerd. Zijlhoek-De Woerd in Katwijk is tevens in beeld voor grootschalige woningbouw. Het gebied van ruim zestig hectare staat op een lijst met 24 ‘doorbraaklocaties’ die minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting) afgelopen zomer publiceerde.

Afslankpillen

De Amerikaanse farmaceut wil in Nederland onder meer een nieuwe afslankpil gaan produceren, waarvoor het volgend jaar in zowel Europa als de Verenigde Staten toestemming hoopt te krijgen om die op de markt te brengen. Lilly heeft een pil ontwikkeld voor de behandeling van diabetes, maar ook voor overgewicht. De pil moet injecties vervangen. “Het onderzoeksprogramma is klaar, we staan op het punt om een registratie voor dit geneesmiddel aan te vragen”, zegt Marco Frenken, manager van Lilly in Nederland. De farmaceut concurreert met onder meer het Deense Novo Nordisk op de afslankmarkt.

Volgens algemeen directeur David Ricks worden over een paar jaar in Katwijk pillen voor de behandeling van onder meer obesitas, hart- en vaatziekten en kanker geproduceerd. “We moeten onze productie snel opvoeren, om de wereld te voorzien van de oplossingen die we hebben gecreëerd”, zei de Amerikaan in Den Haag. (ANP)