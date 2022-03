FBZ en LAD tekenen cao vvt nog niet

FBZ en LAD zetten nog niet hun handtekening onder de nieuwe cao voor de vvt. Zij vinden dat de wensen van vooral de specialisten ouderengeneeskunde niet voldoende gerealiseerd worden. Zo is een eigen inspraakregeling voor specialisten ouderengeneeskunde niet gehonoreerd. Bij de bereikbaarheidsdienst is met name de vergoeding onvoldoende.

Donderdag werd bekend dat vakbonden FNV, CNV en NU’91 en werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl wel een akkoord hebben bereikt. Er is een structurele loonsverhoging afgesproken van 6,25 procent over een periode van twee jaar. Ook zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen en de zeggenschap te vergroten.

In beraad

Maar LAD en FBZ zeggen het zeer teleurstellend te vinden dat werkgevers niet bereid bleken een goed cao-voorstel voor álle werknemers te bieden. Zij nemen het akkoord eerst in beraad. Ook Verenso, de beroepsorganisatie voor specialisten ouderengeneeskunde, is teleurgesteld. De vereniging gaat in gesprek met ActiZ.

Financiële ruimte

“Uitgangspunt van alle cao-partijen was om tot een nieuwe herschreven cao te komen waarin de medewerker centraal staat”, aldus de partijen. “De werkgevers hebben wel herhaaldelijk aangegeven dat de financiële ruimte voor arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen beperkt is. FBZ, de cao-partij die LAD-leden en andere zorgprofessionals vertegenwoordigt (zoals psychologen, diëtisten en geestelijk verzorgers), heeft van meet af aan benadrukt dat die verbeteringen juist nu, in een periode waarin de druk op de vvt enorm is, noodzakelijk zijn – en dat die verbeteringen bovendien voor álle werknemers in de vvt moeten gelden.”