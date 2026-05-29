Federatie Landbouw en Zorg, Groene GGZ en Groene Gehandicaptenzorg gaan samenwerken

De Federatie Landbouw en Zorg (FLZ), de Groene GGZ en de Groene Gehandicaptenzorg zijn een strategische samenwerking aangegaan. Samen willen ze de inzet van natuur structureel verankeren in de zorg, zo laten ze weten.

De Groene GGZ en de Groene Gehandicaptenzorg zijn een initiatief van Nature For Health (NFH) en IVN Natuureducatie, tezamen met de brancheorganisaties in deze sectoren.

De Groene GGZ en de Groene Gehandicaptenzorg streven er onder meer naar om hun terreinen, activiteiten, behandelingen en leefomgevingen te vergroenen.

Zorgboerderijen combineren zorg en natuur. “Die ervaring wordt nu verbonden met de groeiende beweging binnen de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg om de natuur in te zetten voor herstel, vitaliteit, positieve gezondheid en sociale verbinding”, aldus de organisatie.