Femke Merel van Kooten herbenoemd als voorzitter van NU’91

Femke Merel van Kooten is herbenoemd als voorzitter van NU’91. Ze vervulde deze rol sinds juni 2023 al tijdelijk.

Van Kooten is per direct als voorzitter aangesteld voor een periode van vier jaar.

Femke Merel van Kooten

Van Kooten staat bekend om haar jarenlange inzet voor de Nederlandse zorgprofessionals. Haar rol tijdens de coronacrisis is daar een goed voorbeeld van. Dankzij haar initiatief ontvingen zorgmedewerkers tijdens de eerste golf een zorgbonus van 1000 euro netto. Daarnaast zorgde haar inzet voor de goedkeuring van een motie voor de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder FFP2-maskers, buiten de ziekenhuizen.

“Ik ben blij dat ik me de komende jaren mag blijven inzetten voor een toekomstbestendige organisatie die onze leden in de zorg optimaal vertegenwoordigt”, zegt Van Kooten.

Politieke achtergrond

Paul Koenders, voorzitter van de ledenraad van NU’91: “Femke Merel heeft de afgelopen maanden bewezen een bruggenbouwer te zijn. Met haar ruime politieke achtergrond en hart voor de zorg signaleert ze feilloos de knelpunten in de zorgsector en vertaalt deze naar concrete plannen waar beleidsmakers mee aan de slag kunnen.”

Een recent succes onder haar leiding is de NU’91-campagne ‘Geef de zorg weer kleur’. Deze campagne bevatte aanbevelingen om de zorgsector toekomstbestendig te maken. Een groot aantal van deze aanbevelingen is terug te vinden in het hoofdlijnenakkoord dat onlangs werd gepresenteerd door de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB.