Financiële steun voor logeerzorg moet mantelzorgers ontlasten

Door logeerzorg, een vorm van respijtzorg, breder toegankelijk te maken, kunnen mantelzorgers en hun naasten deze zorg makkelijker inzetten. Respijtzorg is voor mantelzorgers essentieel om het zorgen langer vol te houden.

Logeren zonder Zorgen

De logeervergoedingen in Noord-Holland waren per gemeente verschillend, net als de aanmeldprocedure. Vanuit het project Logeren zonder Zorgen was de doelstelling vorig jaar om de logeervergoedingen op een niveau te krijgen, dat is bijna alle gemeenten gelukt.

In 2025 willen de gemeenten en organisaties in zorg en welzijn het makkelijker maken voor mensen om logeerzorg te regelen en het vergoedingsniveau voor alle gemeenten in beide regio’s gelijktrekken. Een eenduidige werkwijze zorgt tevens voor een efficiënte werkwijze en de mantelzorger hoeft maar een keer diens verhaal te doen.

Website

Het platform waar alle vraag en aanbod van logeerzorg samenkomt, is de website mantelzorgvrij.nl. Mantelzorgvrij.nl moet de toegangspoort tot logeerzorg worden. Alle logeerlocaties van Noord-Holland Noord staan handig en overzichtelijk bij elkaar. Zodat iedere mantelzorger zelf zijn vrije tijd kan inplannen. Inmiddels staan er twaalf logeerlocaties op de website, dat aantal groeit nog steeds. Mantelzorgvrij.nl is een initiatief van het Mantelzorgcentrum.