FMS-voorzitter: ‘Specialisten willen iets dat voelt als landelijk epd’

Betere digitale gegevensuitwisseling via een epd is een belangrijke randvoorwaarde om de patiëntveiligheid te vergroten. Dat zegt Peter Paul van Benthem in de podcast Voorzorg van Zorgvisie en Skipr.

Nederland heeft de medische gegevensuitwisseling slecht op orde doordat het elektronische patiëntendossier circa tien jaar geleden is gesneuveld in de Eerste Kamer. De politiek liet destijds privacy zwaarder wegen dan veiligheid.

Patiëntveiligheid vs privacy

Van Benthem zou graag zien dat politici vandaag de dag meer oog hebben voor de veiligheidsrisico’s die het gevolgd zijn van die politieke keuze. Want door gebrekkige digitale gegevensuitwisseling kunnen medisch specialisten lang niet altijd beschikken over alle benodigde medische gegevens. Het gevolg is dat patiënten veiligheidsrisico’s lopen.

Veiligheidsrisico’s

Hoe groot die precies zijn, verschilt volgens Van Benthem per situatie. Maar die kunnen in sommige acute medische situaties aanzienlijk zijn. “Als specialisten patiënten acuut moeten opereren en ze weten niet dat die antistollingsmedicatie gebruiken, dan kan het risico groot zijn.”

Vermijdbare medische schade

Van Benthem doet zijn uitspraken in de context van vermijdbare medische schade en patiëntveiligheid. In Nederland sterven jaarlijks circa duziend mensen in ziekenhuizen van wie het overlijden mogelijk te voorkomen was. Dat bleek uit onderzoek van het Nivel. Van Benthem noemt dat verschrikkelijk voor de patiënten en hun nabestaanden. “We moeten blijven streven naar permanente verbetering van de kwaliteit van zorg.”

Zorg is complexer

De ziekenhuiszorg boekt sinds 2012 geen vooruitgang met het terugdringen van de onnodige medische sterfte. Die was in 2012 op ongeveer hetzelfde niveau als nu. “Maar de zorg is wel complexer geworden. Mensen worden steeds ouder en er worden ook steeds meer mensen ouder. Oudere patiënten hebben vaker meerdere aandoeningen. Ofschoon ik niet weet of het wel echt haalbaar is, moeten we blijven streven naar 0 procent vermijdbare medische schade.”

Digitale gegevensuitwisseling

Betere digitale gegevensuitwisseling is volgens Peter Paul van Benthem een belangrijke randvoorwaarde om de patiëntveiligheid te vergroten. “Het landelijke epd hebben we destijds verloren in de politiek. Maar voor veilige zorg hebben we echt iets nodig dat voelt als één epd.”

Landelijk epd

Andere landen, zoals Denemarken en Estland, laten zien dat een landelijk epd qua privacy prima organiseren is. In Nederland ligt een wetsvoorstel klaar dat in de ogen van experts in de zorg niet ver genoeg gaat. Minister Kuipers van VWS zegt te hechten aan betere medische gegevensuitwisseling. De behandeling van het wetsvoorstel Wegiz in de Kamer is uitgesteld tot na het zomerreces. Interessante nieuwe ontwikkeling is dat de EU eist dat lidstaten binnen drie jaar digitale toegang tot medische gegevens organiseren.

Podcast Voorzorg

Andere onderwerpen in de podcast Voorzorg zijn de lessen van de coronacrisis, de intrinsieke motivatie van artsen als uitgangspunt voor de organisatie van zorg, de ‘passende-zorg-politie’, de discussie over gedwongen loondienst en de wensen voor het Integrale Zorgakkoord.

