Ziekenhuizen hadden mogelijk duizend doden kunnen voorkomen

De potentieel vermijdbare sterfte en schade zijn in 2019 op hetzelfde niveau gebleven als bij de vorige meting in 2015/2016. Bij 4,2 procent van de opnames was er sprake van potentieel vermijdbare schade. Dat was bij de vorige meting 4,3 procent. Bij 3,1 procent van de overleden patiënten in ziekenhuizen heeft schade tijdens de opname waarschijnlijk bijgedragen aan het overlijden. Dat blijkt uit de ‘Monitor Zorggerelateerde schade 2019’ van het Nivel en APH Amsterdam Public Health research institute.

De onderzoekers hebben bij 20 willekeurig geselecteerde ziekenhuizen 150 dossiers onderzocht van in het ziekenhuis overleden patiënten. In totaal zijn er circa 3.000 dossiers onder de loep genomen. Geëxtrapoleerd naar alle in het ziekenhuis overleden patiënten zijn 1.018 patiënten in 2019 zeer waarschijnlijk vroegtijdig overleden, mede door potentieel vermijdbare schade. Ziekenhuizen hadden dus in 2019 mogelijk 1.000 doden kunnen voorkomen. In 2015/2016 ging het om 1.035 patiënten.

Meer niet-vermijdbare schade

De zorggerelateerde schade die als niet-vermijdbaar is beoordeeld, is wel significant gestegen. In 2019 kreeg 14,6 procent van de patiënten die in het ziekenhuis zijn overleden te maken met zorggerelateerde schade. Dat is een significante stijging vergeleken met 2015/2016. Toen ging het nog om 9,9 procent. Vergeleken met 2015/2016 is de groep patiënten met multimorbiditeit verder gestegen. Dat maakt behandelingen veelal complexer en risicovoller.

Meer hoog risico behandelingen

Aangezien de potentieel vermijdbare sterfte en schade op hetzelfde niveau liggen, betekent dit dat de niet-vermijdbare schade is toegenomen. Dat is relevant, omdat dit wat zegt over de risico’s die verbonden kunnen zijn aan medische behandelingen. Nivel-directeur Cordula Wagner: “Een verklaring kan zijn dat er meer hoog risico behandelingen worden gedaan. Ook zijn er meer kwetsbare ouderen in het ziekenhuis, een ingreep kan bij hen meer risico’s hebben.”

