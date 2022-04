Kuipers wil dat de Kamer zorgdatawet Wegiz later bespreekt

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vraagt de Tweede Kamer in een brief om het langverwachte wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) twee maanden te bespreken. Kuipers wil eerst een voorstel voor een Europese verordening afwachten.

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is al jaren in de maak. Het huidige voorstel ligt al bijna een jaar te wachten op behandeling door de Tweede Kamer. In mei vorig jaar sprak de Kamer in een procedurevergadering het streven uit om het nog voor het zomerreces van 2021 te behandelen. Nu de Kamer zich binnenkort eindelijk over het voorstel wil buigen, vraagt minister Kuipers dus om nog wat extra uitstel.

Europese verordening

“Hoewel ik een spoedige behandeling van dit wetsvoorstel voorsta, wil ik uw Kamer via deze weg ter overweging geven de behandeling ongeveer twee maanden uit te stellen”, schrijft Kuipers aan de Tweede Kamer. De reden voor dit verzoek is de Europese verordening ‘Europese ruimte voor gezondheidsgegevens’.

3 mei

De verordening wordt naar verwachting op 3 mei gepubliceerd. Volgens Kuipers raakt de inhoud ervan rechtstreeks aan veel onderdelen van het Nederlandse wetsvoorstel. Het is volgens hem dan ook verstandig de Europese verordening af te wachten en te analyseren voor de Kamer de Wegiz bespreekt.