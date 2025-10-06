FNV is blij met boetes voor schijnzelfstandigheid

Staatssecretaris Eugène Heijnen (Belastingdienst) ziet er geen heil in om boetes bij schijnzelfstandigheid nogmaals uit te stellen. De FNV juicht deze stap toe.

Donderdag meldde de staatssecretaris in een Kamerbrief geen voorstander te zijn van het uitstellen van boetes voor werkgevers die schijnzelfstandigen inzetten. Heijnen noemt het tegengaan van schijnzelfstandigheid cruciaal om een gelijkwaardig speelveld op arbeidsvoorwaarden tussen werkgevers en werkenden te creëren.

Verantwoordelijkheid nemen

De FNV Zorg & Welzijn pleit al langere tijd voor een einde aan schijnzelfstandigheid. Volgens de vakbond ondermijnt schijnzelfstandigheid zekerheid, samenwerking en continuïteit in de zorg. “We roepen werkgevers ook op hun verantwoordelijkheid te nemen”, reageert FNV-bestuurder Elise Merijn. “Borg goede arbeidsvoorwaarden en omstandigheden en daarmee de kwaliteit van zorg.”

Om schijnconstructies te stoppen en de sector weer aantrekkelijk te maken, pleit de vakbond voor een eerlijk loon, vaste contracten en een gezonde werkprivébalans. “Zonder structurele verbeteringen in beloning en waardering blijven zorgprofessionals vertrekken en komen nieuwe collega’s niet binnen.”