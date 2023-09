FNV krijgt ‘verontrustende signalen’ na openen covidregeling

Vakbond FNV krijgt “verontrustende signalen” nu de regeling voor zorgmedewerkers met langdurige covid is geopend. Zo zouden sommige artsen geen verklaring willen afgeven, omdat langdurige covid volgens hen “niet te constateren” is. Ook heeft de UWV-keuring bij sommige gedupeerden nog niet plaatsgevonden, waardoor ze dreigen buiten de boot te vallen.

Zorgmedewerkers hebben van 25 september tot 23 oktober de mogelijkheid om de vergoeding aan te vragen. De FNV had hier al eerder kritiek op. De aanvraagperiode is te kort, vond de vakbond. Bovendien zag de FNV de bui al hangen over medewerkers die net buiten de regeling vallen.

Om aanspraak te kunnen maken op de regeling moet de medewerker tussen 1 maart en 30 juni 2020 ziek zijn geworden en nu nog steeds niet kunnen werken of niet volledig kunnen werken. Alleen mensen uit deze groep komen in aanmerking voor een bedrag van 15.000 euro per persoon. “De regeling voor werknemers die onbeschermd in de zorg werkten in 2020 is nu te mager, voor een te kleine groep, en onbarmhartig ingewikkeld”, vindt vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV.

In de Tweede Kamer gaat het woensdag over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. “Veel zorghelden zijn niet alleen hun gezondheid kwijt, maar zitten ook financieel in zeer zwaar weer. De Kamer heeft vandaag de kans om dit onrecht recht te zetten”, zegt Jong daarover. (ANP)