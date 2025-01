FNV: Nieuwe jeugdzorgregio’s zijn administratieve catastrofe

Het plan van het kabinet om 41 verplichte jeugdzorgregio’s in te stellen is een administratieve catastrofe die ten koste gaat van de menselijkheid. “In plaats van de echte problemen in de jeugdzorg aan te pakken, leidt dit besluit tot een verdere uitholling van de sector”, aldus de vakbond.

“De focus ligt opnieuw op administratieve herindelingen, terwijl de menselijke maat en de kernwaarden van jeugdzorg worden verwaarloosd.”

FNV Jeugdzorg benadrukt dat het verplichte karakter van deze regio’s het democratische karakter ondermijnt. “Regionalisering heeft gevolgen voor de positie van individuele gemeenteraadsleden en hun democratische legitimiteit. Regio’s ontwikkelen zich tot een extra bestuurslaag, waardoor het openbaar bestuur te complex wordt en de afstand tot burgers en medewerkers te groot. Deze extra laag, die niet democratisch is verkozen, is onbereikbaar voor democratische invloed en loopt het risico bevolkt te worden door adviesbureaus. Hierdoor verliest de jeugdzorg haar menselijke gezicht en wordt onbereikbaar voor zowel cliënten als medewerkers.”

Uitholling

De regionalisering, zoals vastgelegd in de Hervormingsagenda Jeugd van juni 2023, dwingt gemeenten tot gezamenlijke inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp. FNV, als veruit de grootste medewerkersvertegenwoordiging, heeft zich altijd verzet tegen deze regionalisering. Verplichte samenwerking tussen gemeenten lost de fundamentele problemen in de jeugdzorg niet op en creëert slechts een extra bestuurslaag die ondemocratisch en onbereikbaar is voor burgers en medewerkers, volgens de FNV.

FNV pleit voor structurele investeringen in personeel, zorg en arbeidsomstandigheden. “De jeugdzorg wordt al jaren uitgehold door onderfinanciering, een chronisch personeelstekort en toenemende werkdruk. Het kabinet heeft keer op keer niet geïnvesteerd in de zorg zelf, waardoor de werkdruk voor jeugdzorgmedewerkers onaanvaardbaar hoog is. De dreiging van burn-out en het verlies van ervaren professionals is reëel. Dit plan zal de situatie alleen maar verergeren door de zorg verder te versnipperen.”