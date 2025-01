Kabinet bepaalt: Er komen 41 jeugdzorgregio’s

Er komen 41 jeugdzorgregio’s in Nederland waar gemeenten in moeten deelnemen om de jeugdzorg in een gebied vorm te geven. Dit staat in een ontwerpbesluit dat het kabinet heeft bekendgemaakt.

Illustratie: Canva

Welke gemeente in welke regio’s komt, is beschreven in het ontwerpbesluit. Grote veranderingen blijven achterwege. Zo worden twee bestaande jeugdzorgregio’s in Midden-Limburg samengevoegd en worden tenminste enkele Brabantse gemeenten in nieuwe regio’s geplaatst.

Hervormingsagenda

Het is één van de stappen uit de Hervormingsagenda waarin is bepaald dat gemeenten worden verplicht om beter samen te werken. Zo worden gemeenten verplicht om voor een bepaalde vertegenwoordiging van de regio te kiezen, bijvoorbeeld een bedrijfsvoeringsorganisatie.

De nieuwe regio’s worden verplicht om ook een regiovisie op te stellen. Dit is eerder al afgesproken, maar nog niet alle regio’s hebben zo’n visie opgesteld. Nu worden lokale overheden verplicht.

Wachttijden

In deze regiovisie moet tenminste staan hoe overheden de lokale wachttijden aanpakken, hoe ze hun inkoopbeleid afstemmen en hoe die afstemming wordt geborgd. Ook moet er informatie in staan over welke vormen van jeugdhulp de gemeenten contracteren. Alle maatregelen samen moet ervoor zorgen dat de contractering, adminstratie, afstemming van beleid en de organisatie van jeugdzorg wordt geprofessionaliseerd.

Spannender voor gemeenten zal het oordeel zijn van de zogeheten Deskundigencommissie onder leiding van oud-minister Tamara van Ark. De commissie bekijkt de uitvoering van de Hervormingsagenda, maar ook de financiën in de jeugdzog. Afhankelijk van het oordeel van de commissie starten gemeenten een rechtszaak tegen het Rijk voor meer geld om jeugdzorg uit te voeren.

Het rapport van de Deskundigencommissie zou eind deze maand worden gepresenteerd.