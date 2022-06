FNV past voor ‘zoveelste Haagse overleg’ arbeidsmarkt zorg

Wat betreft de FNV ligt de focus van dit overleg niet op de juiste onderwerpen. Jong: “Er is te weinig aandacht voor de belangrijkste onderwerpen die de problemen structureel oplossen: betere arbeidsvoorwaarden en minder werkdruk. We hebben tijdens corona al een korte en langtermijn advies gegeven om de problemen in de sector te lijf te gaan. Er liggen ook meerdere SER-adviezen en de standpunten van de FNV zijn allang duidelijk. Dat gaan we niet nog eens dunnetjes overdoen in een door VWS opgetuigd overlegcircus, dat wat mij betreft in feite meer een zoethoud- en uitsteloverleg is. Er is zo goed als niets gebeurd met die adviezen. Actie is nodig en ook politieke keuzes.”

Drie punten

Volgens de vakbond zijn er drie punten die aandacht moeten krijgen om de problemen in de sector structureel op te lossen. Ten eerste moet er meer geld komen voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Een vermindering van de administratieve taken is nodig voor verlaging van de werkdruk en tot slot moeten flexibilisering en marktwerking in de zorgsector aan banden worden gelegd. FNV kaart de problemen in de zorg al heel lang aan. Zo startte de vakbond in 2015 de volkspetitie Red de Zorg, die ruim 700.000 keer werd ondertekend.