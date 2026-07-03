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FNV: studie naar gezondheidsschade vliegtuiguitstoot hard nodig

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FNV is blij dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het RIVM heeft gevraagd een onderzoek in te stellen naar de gezondheidsschade door de uitstoot van vliegtuigmotoren onder medewerkers op Schiphol. Dat is volgens de vakbond hard nodig voor de duizenden werknemers die dagelijks in de vliegtuiguitstoot werken.

FNV ziet zich gesteund door het advies van de Gezondheidsraad eerder donderdag. Die stelde voor de uitstoot van vliegtuigmotoren als “verondersteld kankerverwekkend” te beschouwen om grondpersoneel op luchthavens beter te beschermen. Daarmee bevestigt de Gezondheidsraad volgens FNV-campagneleider Ilze Smit wat werknemers al jarenlang aangeven.

Net zo gevaarlijk als dieseluitstoot

“Het rapport onderstreept dat vliegtuiguitstoot net zo gevaarlijk kan zijn als dieseluitstoot”, zegt ze. Smit noemt het RIVM-onderzoek “een belangrijke stap naar meer duidelijkheid over de gezondheidsrisico’s voor werknemers”.

De bond pleit voor meer beschermende maatregelen voor werknemers, zoals een verbod op werken achter draaiende motoren.

Blootstelling verminderen

KLM en Schiphol zeggen in een gezamenlijke reactie maatregelen te nemen om de uitstoot op de luchthaven terug te dringen en de blootstelling te verminderen. Het gaat om aanpassingen van de werkwijzen rond vertrek en aankomst, maar ook om meer inzet van elektrische apparatuur om het gebruik van de hulpmotor van vliegtuigen te beperken.

“Het is goed dat de Gezondheidsraad dit adviesrapport heeft opgesteld. Het rapport biedt de luchtvaartsector meer duidelijkheid”, stellen de luchtvaartmaatschappij en de luchthaven. “De conclusie van de Gezondheidsraad laat zien hoe belangrijk de maatregelen zijn en dat de sector zich gezamenlijk inzet om de arbeidsomstandigheden op Schiphol verder te verbeteren.” (ANP)

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