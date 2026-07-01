RIVM-studie: gezondheidsinformatie voor veel mensen te moeilijk

Informatie over gezondheidszorg, ziektepreventie en gezonde leefgewoonten is voor ruim de helft van de volwassen Nederlanders niet duidelijk genoeg, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek onder ruim 11.000 mensen.

Veel mensen hebben bijvoorbeeld moeite met het beoordelen van informatie over medische behandelingen, vaccinaties of bevolkingsonderzoek. Informatie over het verbeteren van de eigen gezondheid vinden en toepassen blijkt voor veel mensen het lastigst.

Gevolgen

“Mensen die moeilijk kunnen rondkomen, werkloos zijn of een laag opleidingsniveau hebben, ervaren de meeste problemen”, zeggen de onderzoekers. Ze waarschuwen dat het niet begrijpen van gezondheidsinformatie grote gevolgen kan hebben. “Hierdoor lopen mensen bijvoorbeeld het risico dat ze vaker in het ziekenhuis worden opgenomen of nemen ze geen geïnformeerde beslissingen om wel of niet deel te nemen aan bevolkingsonderzoeken naar kanker.” (ANP)