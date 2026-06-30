Gezondheidsfondsen: nu bindende doelen nodig voor gezond voedsel 

Het is hoog tijd dat de overheid “ambitieuzere, bindende doelen” opstelt om voedsel gezonder te maken, vinden 23 gezondheidsfondsen. Ze vertrouwen er niet meer op dat zelfregulering en vrijwillige afspraken genoeg resultaat opleveren, zo laten ze weten in reactie op de laatste monitor hierover.

Daaruit bleek dat veel voedsel nog altijd te veel zout, suiker en verzadigd vet bevat en juist minder vezels dan goed is voor de gezondheid. Er is wel enige vooruitgang, maar het gaat traag. “Meer verbetering is nodig om de doelen voor alle producten en voedingsstoffen in 2030 te halen”, concludeerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De Gezonde Generatie

“De gezondheid van onze jeugd is te belangrijk om af te laten hangen van de goede wil van fabrikanten”, stelt De Gezonde Generatie, waarin organisaties als KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het Diabetes Fonds samenwerken. Ze wijzen erop dat een op de acht kinderen en de helft van de volwassenen in Nederland overgewicht heeft.

Zout

De vrijwillige afspraken tussen de overheid en de voedingsindustrie staan in de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV). Die bestaat sinds 2020. Het RIVM heeft nu onderzocht in hoeverre er effecten te zien zijn. De gemiddelde hoeveelheid zout is bijvoorbeeld bij een kwart van de productgroepen in de supermarkten iets verminderd: met 0,1 tot 0,3 gram per 100 gram. Ook het suikergehalte daalde iets bij een kwart van de groepen, maar bij de meeste dus niet.

Verzadigd vet

Bepaalde producten zijn zelfs iets ongezonder geworden. Zo bevatten pudding en mousses meer verzadigd vet dan toen het programma begon.

De gezondheidsfondsen concluderen dat het systeem niet werkt. “Er zijn geen consequenties als je stilstaat.” Daarom pleiten ze voor “een stok achter de deur”. (ANP)