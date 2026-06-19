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Jongeren met chronische ziekte mijden vaker zorg vanwege kosten

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Jongeren van tussen de 18 en 30 jaar met een chronische aandoening lijken vaker zorg te mijden dan oudere volwassenen. Dat blijkt uit vragenlijstonderzoek van het Nivel.

Van de jongvolwassenen met een chronische aandoening die deelnemen aan het Nivel Panel Jong & Sterk gaf 37 procent aan in het afgelopen jaar vanwege de kosten te hebben afgezien van een bezoek aan een arts, een medisch onderzoek of behandeling of het afhalen of innemen van medicatie. Onder volwassenen met een chronische aandoening en onder de algemene volwassen bevolking gaf 6 procent dit aan.

Ook per type zorg zijn verschillen zichtbaar. Zo gaf 16 procent van de jongvolwassenen met een chronische aandoening aan af te zien van een bezoek aan een arts vanwege de kosten, tegenover 2 procent van de volwassenen met een chronische aandoening en 3 procent van de algemene volwassen bevolking.

Mondzorg en fysiotherapie

In hun toelichting gaven veel volwassenen en jongvolwassenen met een chronische aandoening aan dat zij vanwege de kosten ook afzien van mondzorg en fysiotherapie of deze zorg uitstellen.

Omdat Jong & Sterk recent is opgezet en nog wordt uitgebreid, geven deze resultaten vooral een eerste indicatie, tekent het Nivel aan.

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