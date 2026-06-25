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Gezondheidsraad: maak alcohol minder normaal

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De Gezondheidsraad adviseert om alcoholgebruik te ontmoedigen en minder normaal te laten zijn. Ook één glas per dag levert namelijk een risico op. Een veilige ondergrens is er niet, concludeert de raad donderdag in een advies aan minister Sophie Hermans (Volksgezondheid).

Op verzoek van de minister heeft de Gezondheidsraad allerlei gevolgen van alcohol drinken in kaart gebracht. Zo is er “sterk bewijs” dat elke hoeveelheid alcohol het risico op zeven soorten kankers verhoogt. Ook stijgt het risico op orgaanschade, beïnvloedt drinken het functioneren van de hersenen en groeit de kans op een verslaving. Alcohol in het verkeer zorgt bovendien voor onveilige situaties en ook stijgt de kans op incidenten met agressie en geweld.

Denormaliseren en ontmoedigen

Alcohol is schadelijk voor de volksgezondheid én voor de veiligheid, concludeert de raad. Daarom moet het beleid zijn gericht op het “denormaliseren en ontmoedigen” van alcoholgebruik voor alle bevolkingsgroepen en voor alle leeftijden. Dat is een uitdaging, beseft de raad, ook al omdat sommigen alcohol drinken iets vanzelfsprekends vinden. De raad ziet ook dat steeds meer mensen alcoholische drank bewust laten staan. Die zullen zich gesteund zien door een beleid dat zich richt op een verschuiving van de sociaal-maatschappelijke norm rond alcohol, denkt de Gezondheidsraad.

De raad vond geen wetenschappelijke onderbouwing voor “het vaak aangehaalde gunstige effect dat alcoholgebruik de sociale cohesie in de samenleving zou bevorderen”. Ook de gedachte dat een beperkte hoeveelheid gezondheidswinst kan opleveren, is niet genoeg bewezen, stelt de raad.

Stevig alcoholbeleid

“Met dit advies kunnen we simpelweg niet langer wachten met stevig alcoholbeleid”, reageert directeur Dorine Manson van KWF Kankerbestrijding. Ze spreekt namens De Gezonde Generatie, een initiatief van 23 gezondheidsfondsen. “Jongeren zijn extra kwetsbaar voor de schadelijke effecten van alcohol en door reclames gaan ze eerder én meer alcohol drinken. Dat moeten we absoluut niet willen. We roepen het kabinet daarom op om jongeren te beschermen met stevige wettelijke beperkingen op alcoholmarketing die jongeren bereikt.” (ANP)

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