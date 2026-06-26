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Thema: Ziekenhuiszorg
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Ziekenhuizen: afspraken gaan door, maar reis voorzichtig

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Ziekenhuizen door heel het land laten weten dat de zorg vrijdag doorgaat, ondanks code rood vanwege de hitte. Ook afspraken gaan veelal gewoon door.

“Onze poliklinieken zijn gewoon open en afspraken gaan door zoals gepland. Wij vragen je wel om goed af te wegen of het verantwoord is om op pad te gaan”, meldt het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis met vestigingen in Tilburg en Waalwijk.

Rustig aan

Amsterdam UMC, waar het AMC en VUmc onder vallen, laat weten dat de zorg doorgaat zoals gepland. “Dit geldt voor alle afspraken, operaties en behandelingen.” De ziekenhuizen vragen patiënten wel “om rustig aan te doen als u naar Amsterdam UMC reist”.

Extra reistijd

Het CWZ in Nijmegen geeft ook aan dat patiënten van harte welkom zijn. “Wij adviseren u wel om rekening te houden met eventuele extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan”, aldus het CWZ. “Zorg goed voor uzelf en reis veilig.”

Ook diverse andere ziekenhuizen geven aan dat afspraken gewoon doorgaan. (ANP)

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