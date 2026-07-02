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Marcel Levi: leg gezondheidsdoelen vast in afspraken met Tata Steel

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In de afspraken over verduurzaming die het kabinet maakt met staalfabrikant Tata Steel moeten ook concrete gezondheidsdoelen voor omwonenden worden vastgelegd, vindt de Expertgroep Gezondheid IJmond, onder leiding van hoogleraar interne geneeskunde Marcel Levi. Daarnaast moet het meetsysteem voor schadelijke stoffen worden verbeterd en fijnmaziger worden en de gegevens over de uitstoot moeten openbaar worden gemaakt.

Dat staat in het derde advies van de deskundigen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Annet Bertram. Momenteel worden zogeheten maatwerkafspraken opgesteld met het staalbedrijf om de schadelijke uitstoot van de fabrieken te verminderen. Daarvoor kan Tata 2 miljard euro subsidie krijgen.

Geen volledig beeld

De expertgroep wijst erop dat de milieueffectrapportage (mer) en gezondheidseffectenrapportage (ger) er nog niet zijn. Daardoor is er nog geen volledig beeld van de effecten van de plannen van Tata voor het milieu en de gezondheid van omwonenden. Maar er dreigen al wel besluiten te worden genomen over “ingrijpende maatregelen en inzet van publieke middelen”, luidt de waarschuwing.

Rapportage afwachten

Vorige week bracht de Stichting Gezondheid op 1, namens omwonenden, dezelfde punten in bij een kort geding tegen de Staat. De stichting eist dat de overheid eerst de rapportages afwacht en gezondheidsdoelen opstelt, voordat verdere stappen worden gezet.

Boetes

Tata ligt al jaren onder vuur, omdat het bedrijf te veel (zeer) schadelijke stoffen uitstoot, waaronder chroom-6. Soms is de uitstoot vele malen hoger dan de wettelijke normen. Het bedrijf heeft al talloze boetes betaald voor overtredingen. Het fabriekscomplex ligt ingeklemd tussen Wijk aan Zee, IJmuiden en Velsen.

Uitbreiding

De huidige monitoring is vooral gericht op milieueffecten. “Maar om echt op gezondheidseffecten te kunnen sturen, is meer inzicht nodig in de stoffen en omvang waaraan omwonenden in hun leefomgeving worden blootgesteld”, aldus Levi. De monitoring moet daarom uitgebreider en gerichter worden. Ook vindt de expertgroep dat in de afspraken niet alleen de gezondheidsdoelen vastgelegd moeten worden, maar ook de manier waarop die worden getoetst.

Nieuwe installaties

Tata Steel zegt het “grondige onderzoek” te waarderen en ook zelf “kennis, data en expertise” te willen bijdragen. Het bedrijf erkent daarbij dat het nog “stappen moet zetten”, maar wijst er ook op dat het al diverse nieuwe installaties in gebruik heeft genomen die onder meer de uitstoot van fijnstof, lood en zware metalen verminderen. (ANP)

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Meer over:Preventie

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