Nieuwe NZa-regels maken begeleiding bij stoppen met roken vanaf 2027 flexibeler

Zorgverleners krijgen vanaf 2027 meer flexibiliteit om mensen die willen stoppen met roken begeleiding op maat te bieden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wijzigt de bekostigingsstructuur, waardoor onderdelen van de stoppen-met-rokenzorg afzonderlijk gedeclareerd kunnen worden. Bovendien kunnen apothekers de benodigde medicatie en hulpmiddelen voortaan rechtstreeks indienen bij de zorgverzekeraar.

Met de nieuwe beleidsregel Stoppen-met-rokenzorg wil de NZa de bekostiging beter laten aansluiten op de klinische praktijk. Omdat de behoefte aan ondersteuning per patiënt sterk verschilt, variërend van enkele korte adviesgesprekken tot intensieve, langdurige coaching, wordt het voor zorgaanbieders mogelijk om specifieke onderdelen van een traject los van elkaar in te zetten en af te rekenen.

Direct declareren

Daarnaast wordt het declaratieproces voor ondersteunende middelen administratief vereenvoudigd. Waar de vergoeding van nicotinevervangende middelen zoals pleisters en kauwgom voorheen via onnodige omwegen liep, kunnen apothekers deze kosten straks direct bij de zorgverzekeraar declareren.

Volgens Johan Rijneveld, directeur Regulering bij de NZa, ontstaat er door de hervorming meer ruimte voor passende en effectieve preventiezorg. “Goede stoppen-met-rokenzorg kan aanzienlijke gezondheidswinst opleveren en helpen om toekomstige, zwaardere zorg te voorkomen. Zo dragen we bij aan een gezondere samenleving.”

De NZa werkt het nieuwe beleid de komende periode verder uit in nauwe samenwerking met zorgaanbieders en zorgverzekeraars.