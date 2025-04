FNV: veel kinderen zonder jeugdhulp als kabinet niet ingrijpt

Als het kabinet niet nu in actie komt, staan in 2034 zeker 74.000 kinderen zonder jeugdhulp, aldus een berekening van FNV Jeugdzorg. Oorzaak is het grote personeelstekort.

Volgens het onderzoeksprogramma Arbeidsmark Zorg en Welzijn (AZW) werken er op dit moment 36.800 werknemers in de jeugdzorg. De komende jaren loopt het arbeidsmarkttekort fors op. Gevolg: in 2034 zullen er 5.500 medewerkers te weinig zijn in de jeugdzorg, zegt FNV Jeugdzorg. Nu al is er een tekort van 1300 medewerkers.

Onmenselijk

“We hebben het over kinderen die zichzelf snijden. Die thuis niet veilig zijn, of kinderen die mentale problemen hebben, of waarbij de ouders hulp nodig hebben om hun kinderen een fijne toekomst te kunnen geven”, zegt Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg. “En straks moeten we zeggen: ‘sorry, er is niemand voor jou.’ Dat is onmenselijk. En ja, daar ben ik boos over.”

Het is volgens haar een fabeltje dat dit op te lossen is met harder werken en meer uren maken: “De rek is eruit. Werkgevers die omwille van contractering bij gemeenten zeggen dat het nog wel kan, jagen hun mensen over de kling. Wie nog blijft, moet het doen met te weinig collega’s, te weinig tijd, te veel schuldgevoel en morele dilemma’s. Dit is niet meer vol te houden.”

‘Slopen’

Ze begrijpt niet dat het kabinet-Schoof 1,1 miljard euro wil bezuinigen op de jeugdzorg: 17 procent van het jeugdzorgbudget. Dat is volgens FNV Jeugdzorg geen hervorming, dat is ‘slopen’: “De Hervormingsagenda Jeugd gaat ervan uit dat straks minder kinderen jeugdzorg nodig hebben, maar er is geen enkel bewijs dat die afname komt.”