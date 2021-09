‘Formatie wordt lastiger door CDA-resolutie over voltooid leven’

De kabinetsformatie kent al genoeg hobbels, maar informateur Johan Remkes krijgt er nog een potentieel politiek probleem bij. Het CDA, dat al nooit een voorstander was van de voltooidlevenwet van D66, scherpt zijn standpunt hierover verder aan, meldt NRC.

Het partijcongres stemt deze zaterdag, na een positief advies van het partijbestuur, zo goed als zeker in met een resolutie van een groep kritische leden die stelt dat het CDA op het thema voltooid leven “geen compromissen kan sluiten”.

Onverenigbaar met grondbeginselen

De initiatiefwet van D66 over dit onderwerp wordt “onverenigbaar” genoemd met de grondbeginselen van het CDA. De resolutie roept de partij, die het onderwerp nog onbenoemd liet in het laatste verkiezingsprogramma, op onder geen beding mee te werken aan de invoering van zo’n wet in een volgend kabinet.

Gevoelig medisch-ethisch dossier

De hernieuwde profileringsdrang bij het CDA op dit gevoelige medisch-ethische dossier zet de kabinetsformatie verder op scherp, die mogelijk vervolgd wordt met onderhandelingen tussen VVD, D66 en CDA over een minderheidskabinet. (ANP)