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Franciscus sluit aan bij Digizorg App

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Het Franciscus ziekenhuis in Rotterdam is aangesloten op de Digizorg App. Franciscus is, naast het Erasmus MC, het tweede ziekenhuis dat volledig is aangesloten op de Digizorg App.

Binnen Digizorg werken inmiddels meerdere ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en vvt-organisaties samen.

Eén app

Patiënten die onder behandeling zijn bij beide ziekenhuizen hebben voortaan nog maar één app nodig voor hun zorgzaken. Afspraken, uitslagen, vragenlijsten en communicatie komen samen in één app. Patiënten die onder behandeling zijn bij zowel Franciscus als het Erasmus MC hoeven daardoor niet langer gebruik te maken van verschillende portalen en systemen.

Ook moeten zorgverleners eenvoudiger toegang krijgen tot relevante informatie uit beide organisaties.

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