Franka Morssink in bestuur Antoni van Leeuwenhoek

Morssink is bestuurder bij Philadelphia, de op een na grootste organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij werkte sinds eind 2016 als CFO bij de Jaarbeurs/VNU Groep. Daarvoor was ze werkzaam voor McKinsey en voor Navitas Capital, de investeringsmaatschappij van de familie Zeeman.

Morssink heeft ruime nationale en internationale ervaring als bestuurder met expertise op gebied van bedrijfskunde, financiën, strategie, vastgoed, IT en digitale transformatie. Daarnaast vervulde zij diverse toezichthoudende rollen en is lid van de raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis.

Bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch: “Met haar komst voegen we een kundig en ervaren bestuurder toe. We hebben er groot vertrouwen in dat we met dit team kankerzorg en -onderzoek de komende periode naar een nog hoger niveau gaan brengen.”