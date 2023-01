Frederik Vogelzang benoemd tot nieuwe voorzitter van NVvP

Vogelzang is bewegingswetenschapper en werkt al geruime tijd voor de eerstelijnszorg. Eerst vanuit de Nederlandse Patiëntenfederatie en InEen, een brancheorganisatie van huisartsenorganisaties. Sinds twee jaar is hij directeur van de ONT, de beroepsvereniging van tandprothetici. Daarnaast werkt hij als zelfstandig adviseur in de eerstelijnszorg.

NVvP

Er zijn in Nederland zo’n 1.200 podotherapeuten verenigd in de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is Vogelzang benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Marnix de Romph op, die sinds 2018 voorzitter was. Als nieuwe voorzitter wil Vogelzang zijn ervaring en netwerk in de eerste lijn inzetten voor de podotherapie.