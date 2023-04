Friese zorgorganisaties onderzoeken samenwerking

“Een intensievere samenwerking stelt ons in staat om een breed, goed ingericht Fries netwerk van revalidatie te ontwikkelen”, aldus de partijen in een persbericht. “Daarbij is iedere aanbieder van revalidatie een onmisbare schakel in de keten. Gezamenlijk kan je een beter én breder toegankelijk netwerk vormen voor iedere patiënt met een vraag op het gebied van revalidatie en herstel. Dat betekent de juiste zorg op de juiste plek. Een kortere behandelduur en meer bij de patiënt thuis.”

Revalidatie

Noorderbreedte biedt complexe (ouderen)zorg in Friesland binnen vijftien locaties en een revalidatiecentrum. De organisatie is gespecialiseerd in Dementie, Huntington, Gerontopsychiatrie, Korsakov en Niet-Aangeboren Hersenletsel. Bij Noorderbreedte werken ruim 2.800 medewerkers en ruim 1.500 vrijwilligers aan een waardevolle dag voor bewoners en cliënten. Met ruim 2.000 medewerkers helpt Thuiszorg Het Friese Land iedereen die thuis aangewezen is op hulp, verzorging en verpleging. Bij Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines in samenwerking met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland om klinische en poliklinische revalidatie aan te bieden.