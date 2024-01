Fusie Omring en gezondheidscentrum Kersenboogerd

De fusie is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Bestuursvoorzitter van Omring, Jolanda Buwalda, noemt het een belangrijke stap voor beide organisaties. “Door nauwer samen te werken, kunnen we innovaties in de zorg bevorderen, de zorgverlening juist en passend maken om zelfredzaamheid thuis en in de buurt te vergroten.”

Geïntegreerde eerstelijnszorg

De fusie geeft de organisaties de kans om vorm en inhoud te geven aan de geïntegreerde eerstelijnszorg. Marja van Lier, bestuurder van het Gezondheidscentrum, kijkt vol vertrouwen uit naar de samenwerking met Omring. “Beide organisaties zullen elkaar versterken op het gebied van kennis en expertise, wat niet alleen de inwoners in deze regio ten goede zal komen maar ook de gezondheidszorg voor onze patiënten van het Gezondheidscentrum zal hiermee verbeteren.”

Fusie

Gezondheidscentrum Kersenboogerd biedt diensten aan, waaronder huisartsenzorg, basis ggz, fysiotherapie en een apotheek, in de wijk Hoorn-Kersenboogerd. Omring biedt een breed scala aan zorgdiensten, waaronder acute zorg, wijkverpleging, revalidatie & herstel en zorg in woonlocaties in de regio NoordHolland Noord.