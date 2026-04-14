FVD-Kamerlid krijgt boete voor nazi-tweet over oud-minister Kuipers (VWS)

Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen moet een boete van 450 euro betalen. Het gerechtshof Den Haag legde hem deze straf op voor het beledigen van twee ministers, onder wie Ernst Kuipers (VWS) via X.

Het Kamerlid had in september 2023 een bewerkte afbeelding op X gezet. Daarop stonden de toenmalige ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) met een nazivlag. De ministers deden aangifte van dit bericht.

Goede naam aangetast

In eerste aanleg was Van Houwelingen voor dit feit veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete. Het Kamerlid was hiertegen in hoger beroep gegaan.

Het hof oordeelt dat het bericht van Van Houwelingen beledigend is doordat het suggereert dat de betreffende ministers nazi’s zijn of sympathiseren met het nazi-gedachtegoed. Hierdoor zijn ze in hun goede naam en eer aangetast. Bij de bepaling van de op te leggen straf heeft het hof onder meer meegewogen dat de belediging via X een groot bereik heeft gehad en dat de belediging gericht was tegen twee politieke ambtsdragers.