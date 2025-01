Gedupeerde Brabantse patiënten Co-Med vanaf voorjaar weer eigen huisarts

Co-Med sloot de praktijk in juni 2024. Van ruim 4.500 patiënten in Bergen op Zoom is op dit moment bekend dat zij wachten op een vaste huisarts. Nu zijn de gedupeerde patiënten van Co–Med aangewezen op de Passantenpraktijk die HCWB als regionale huisartsenorganisatie in samenwerking met CZ en VGZ heeft vormgegeven.

Verstoten

Dat verloopt zeker niet probleemloos. De wethouder van Bergen op Zoom, Joey van Aken, vertelt tegen NOS dat mensen werden verstoten. Zo liep iemand te lang door met een blaasontsteking, moest iemand lang wachten op de uitslag van een mammografie en lukte het iemand met een euthanasiewens niet om die in overleg met een huisarts te bespreken en daar afspraken over te maken.

Locatie zoeken

Bij Co-Med in Bergen op Zoom waren 3.850 patiënten ingeschreven. Deze patiënten zullen automatisch ingeschreven worden bij de nieuwe praktijk. De huisartsen zoeken nog wel naar een geschikte praktijklocatie in Bergen op Zoom. De bedoeling is dat de nieuwe praktijk begin maart start.

Andere oplossingen

Andere huisartsen in Bergen op Zoom hebben ook aangegeven ruimte te hebben voor enkele honderden patiënten. Andere oplossingen zijn gedeeltelijke digitale huisartsenzorg, samenwerking met de opleiding tot huisarts, en de inzet van functiedifferentiatie. Verder is bekend dat ook Huisartsen Groep Eendracht samen met Arene werkt aan een oplossing voor inwoners van Bergen op Zoom.

Landelijk gezien hebben bijna alle 50.000 patiënten van Co-Med weer een huisarts. Voor tien van de twaalf gesloten Co-Med praktijken is de afgelopen zes maanden een oplossing gevonden. Bergen op Zoom en Twente komen daar dit voorjaar nog bij.