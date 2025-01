Transformatieplan mentale gezondheid Zuid-Limburg ondertekend

Het Mentale Gezondheidsnetwerk Zuid-Limburg omvat huisartsen, ggz-organisaties, de zorg- en welzijnspartners in het sociaal domein, gemeenten, inwonersorganisaties en zorgverzekeraars.

Uniform instroommodel

De transformatie richt zich op drie thema’s: preventie voor mentaal welbevinden, implementeren van het uniform instroommodel en versterken van ervaringsdeskundigheid. Op het thema uniform instroommodel is al een start gemaakt. Het transformatieplan moet leidend tot de afname van wachtlijsten in de ggz en een positief effect op gezondheid, kwaliteit, zorgkosten én medewerkerstevredenheid.

Impact wachtlijsten

De voorzitter van de bestuurlijke tafel mentale gezondheid, Jean-Paul Essers: “Gezamenlijk voelen we de impact van de wachtlijsten op cliënten. Daarom nemen we maatregelen om die wachtlijsten sterk te verminderen zodat cliënten sneller en beter geholpen kunnen worden. Dat vraagt van alle partijen dat we een enorme gezamenlijke transformatie realiseren voor de gehele regio Zuid-Limburg. Een transformatie naar passende zorg en ondersteuning voor mensen met een mentale kwetsbaarheid. Met dit plan gaan we de komende jaren een substantiële, positieve impact maken op de toegankelijkheid en kwaliteit van het aanbod. Terwijl we tegelijkertijd de kosten beheersbaar houden.”

Binnen acht weken wordt het eindoordeel verwacht, waarna bij goedkeuring het transformatieplan gerealiseerd zal worden. Na goedkeuring van het plan zal het thema uniform instroommodel flink opgeschaald worden. En er zal gewerkt worden aan preventie en ervaringsdeskundigheid.

De partijen die het ingediende transformatieplan Mentale Gezondheid Zuid-Limburg hebben ondertekend, zijn: Mondriaan, Lionarons GGZ, Zuyderland GGz, Burgerkracht Limburg, MIK & PIW Groep, MUMC+, LEVANTOgroep, Meditta, ZIO, HOZL, MET GGZ, de Zuid-Limburgse gemeenten, GGD Zuid-Limburg, Buurtteams Heerlen (onderdeel van Incluzio), Mens GGZ, Trajekt en coöperatie PsyZorg Zuid-Limburg.